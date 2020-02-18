Старым верным способом: на регулировку движения в Сочи выходят сотрудники ДПС

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:50:52+03:00

На курорте решено таким образом бороться с аварийностью на дорогах

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Инспекторы ДПС в Сочи усилили несение службы в наиболее аварийно-опасных местах на дорогах города. Для этого на самых оживленных улицах и перекрестках курорта движение регулируется при помощи сотрудников полиции.

Это сделано в связи с полученными аналитическими данными о возросшей аварийности на дорогах Сочи. Особенно это касается роста числа ДТП с участием пешеходов.

-Дежурство сотрудников ДПС будет проводиться в час пик – вечером с 17 до 19 часов . Именно в этот период все автовладельцы спешат с работы домой, количество автомобилей на дорогах города значительно увеличивается,-рассказали "КП-Кубань" в ГУВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU