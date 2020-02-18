Сочи помогает китайскому Чэнду медицинскими масками

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сочинским отделением общества «Российский Красный крест» в адрес бюро "Красного креста" в китайском Чэнду направлена партия медицинских масок.

Мэрия Сочи ранее получила письмо правительства Чэнду, с просьбой рекомендовать российских поставщиков для закупки средств защиты, в связи с эпидемией коронавируса.

Сочи и Чэнду являются официальными городами-партнёрами, и взаимодействуют по линии здравоохранения, научной деятельности, образовательных программ, туризма и культуры.

Между тем, в самом Сочи, после непродолжительной вспышки ажиотажного спроса на медицинские маски в начале февраля, продажи средств защиты вновь вернулись в обычную колею. Маски доступны в аптеках города в любом количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU