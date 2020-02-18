18 Февр. 2020 2020-02-18T12:09:56+03:00

Почта России ищет на Кубани родственников подводников, погибших в годы ВОВ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На территории Краснодарского края ведется поиск родственников четырех подводников. Почта России поддержала международный проект «Поклон кораблям Великой Победы». Он направлен на поиск родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе.

- Для установления местожительства родных военнослужащих Почта России задействует отделения связи, почтальонов и прочие каналы коммуникации, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края АО «Почта России».

Сейчас на территории края ведется поиск родственников четырех подводников:

- Артюх Иван Андреевич - старший лейтенант, командир БЧ-2-3. Родился в станице Староминской;

- Белошапка Иван Константинович - главный старшина, старшина группы мотористов. Родился в Новороссийске;

- Оболенцев (Оболенцов) Виктор Федорович - краснофлотец, строевой Щ-320. Также из Новороссийска.

- Сосновый Михаил Филиппович - старшина, командир отделения СКС. Родился в Ленинградском районе в хуторе Куликовский.

Родственникам этих людей, а также всем, кому что-либо известно, просьба сообщить контактные данные по телефону (861) 253-12-17 или на электронный адрес: Irina.Makarenko@russianpost.ru. Всю информацию оперативно передадут в Разведывательно-водолазный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU