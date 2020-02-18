На Кубани ко Дню защитника Отечества проходят ярмарки вакансий

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:08:31+03:00

Также проведут встречи с работодателями и представителями военных комиссариатов

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С 17 по 21 февраля в Краснодарском крае проходит ежегодная акция «Служба занятости – защитникам Отечества» . Она направлена на трудоустройство кубанцев, уволенных с военной службы, а также их семей.

- Акция включает проведение ярмарок вакансий, круглых столов, Дней открытых дверей с работодателями и представителями комиссариатов, создание пунктов отбора на службу по контракту, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты службы занятости населения расскажут посетителям о ситуации на рынке труда, об участии в программах активной политики занятости, о возможностях профессионального обучения и профориентации.

С графиком мероприятий во всех районах региона можно ознакомиться на интерактивном портале службы труда и занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU