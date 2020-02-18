2020-02-18T12:12:03+03:00
Общество

Мэрия Краснодара: отреставрировать планируем не только Дом купца Лихацкого, но и весь квартал

На этой территории находятся пять охраняемых объектов и три градоформирующих
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Решилась судьба Дома купца Марка Лихацкого - объекта культурного наследия будут реставрировать. Более того, приведут в порядок весь квартал, где находится историческое здание. Об этом на открытой встрече по обсуждению концепции реконструкции квартала в центре Краснодара сообщил глава города Евгений Первышов.

Речь идет об участке, который ограничен улицами Длинная и Красноармейская.

- На этой территории расположены пять охраняемых объектов и три градоформирующих, - сказал Евгений Первышов. - Переговоры с собственниками проведены, вся территория станет единым комплексом для культурных мероприятий, выставок и тому подобное.

Что касается Дома купца Лихацкого, то обсуждение по реставрации с руководителем управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Романом Семихатским и другими специалистами шло около полугода.

- Инвесторы хотели приобрести здание в собственность и использовать в коммерческих целях, - уточнил Евгений Первышов. - Но это одно из последних зданий в муниципальной собственности с такой серьезной историей, поэтому нам важно сохранить его общественное назначение.

Как стало известно, по сохранившимся элементам дома купца Лихацкого возможно восстановить первоначальный вид здания. Причем и внутри, и снаружи.

- Торги на проектные работы будут объявлены в течение двух месяцев, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре пройдет выставка «По материкам и странам»
На Кубани задержали серийного вора, который находился под административным надзором
В Крымском районе на ремонт четырех памятников военной истории выделили 2,2 миллиона рублей
Кубанские спортсменки завоевали шесть наград на соревнованиях по джиу-джитсу
В Сочи бывшим военным помогут с работой
В Тихорецком районе водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста
Мэрия Краснодара: отреставрировать планируем не только Дом купца Лихацкого, но и весь квартал
Из-за тумана в аэропортах Минвод и Ростова-на-Дону в Краснодаре вынужденно приземлились три самолета
Автомобиль в Сочи свалился в овраг, водитель погиб
На Кубани на пять лет осудили бывшего директора филиала АО «НЭСК-электросети»
На Кубани ко Дню защитника Отечества проходят ярмарки вакансий
Почта России ищет на Кубани родственников подводников, погибших в годы ВОВ
Сочи помогает китайскому Чэнду медицинскими масками
Старым верным способом: на регулировку движения в Сочи выходят сотрудники ДПС
За пьяный дебош на борту авиарейса Санкт-Петербург – Сочи девушку оштрафовали на 1 тысячу рублей
Виталий Фридзон направит выигранные на МВЗ деньги на благотворительность
В Краснодарском крае следователи проводят проверки по фактам гибели людей в пожарах
На Кубани осудили сбытчика наркотиков и его пособника
В Сочи пожарные тренировались в тушении районной администрации
В Краснодаре в выставочном зале откроют проект «Другими глазами» и выставку «Люди Земли»
В Ушаковке впервые прошел Новороссийский Сретенский бал
Кубанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
В Темрюкском районе столкнулись две машины
В Сочи в 2020 году в эксплуатацию введут 37 долгостроев
«Атамань» откроет новый сезон Масленицей
В Краснодаре на двух участках временно отключат светофоры
Больницам Кубани выделили компьютеры
Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи