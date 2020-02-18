Мэрия Краснодара: отреставрировать планируем не только Дом купца Лихацкого, но и весь квартал
Решилась судьба Дома купца Марка Лихацкого - объекта культурного наследия будут реставрировать. Более того, приведут в порядок весь квартал, где находится историческое здание. Об этом на открытой встрече по обсуждению концепции реконструкции квартала в центре Краснодара сообщил глава города Евгений Первышов.
Речь идет об участке, который ограничен улицами Длинная и Красноармейская.
- На этой территории расположены пять охраняемых объектов и три градоформирующих, - сказал Евгений Первышов. - Переговоры с собственниками проведены, вся территория станет единым комплексом для культурных мероприятий, выставок и тому подобное.
Что касается Дома купца Лихацкого, то обсуждение по реставрации с руководителем управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Романом Семихатским и другими специалистами шло около полугода.
- Инвесторы хотели приобрести здание в собственность и использовать в коммерческих целях, - уточнил Евгений Первышов. - Но это одно из последних зданий в муниципальной собственности с такой серьезной историей, поэтому нам важно сохранить его общественное назначение.
Как стало известно, по сохранившимся элементам дома купца Лихацкого возможно восстановить первоначальный вид здания. Причем и внутри, и снаружи.
- Торги на проектные работы будут объявлены в течение двух месяцев, - добавил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU