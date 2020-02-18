Мэрия Краснодара: отреставрировать планируем не только Дом купца Лихацкого, но и весь квартал

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:12:03+03:00

На этой территории находятся пять охраняемых объектов и три градоформирующих

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Решилась судьба Дома купца Марка Лихацкого - объекта культурного наследия будут реставрировать. Более того, приведут в порядок весь квартал, где находится историческое здание. Об этом на открытой встрече по обсуждению концепции реконструкции квартала в центре Краснодара сообщил глава города Евгений Первышов.

Речь идет об участке, который ограничен улицами Длинная и Красноармейская.

- На этой территории расположены пять охраняемых объектов и три градоформирующих, - сказал Евгений Первышов. - Переговоры с собственниками проведены, вся территория станет единым комплексом для культурных мероприятий, выставок и тому подобное.

Что касается Дома купца Лихацкого, то обсуждение по реставрации с руководителем управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Романом Семихатским и другими специалистами шло около полугода.

- Инвесторы хотели приобрести здание в собственность и использовать в коммерческих целях, - уточнил Евгений Первышов. - Но это одно из последних зданий в муниципальной собственности с такой серьезной историей, поэтому нам важно сохранить его общественное назначение.

Как стало известно, по сохранившимся элементам дома купца Лихацкого возможно восстановить первоначальный вид здания. Причем и внутри, и снаружи.

- Торги на проектные работы будут объявлены в течение двух месяцев, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU