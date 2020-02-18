18 Февр. 2020 2020-02-18T12:06:30+03:00

На Кубани на пять лет осудили бывшего директора филиала АО «НЭСК-электросети» Фото: Архив "КП"

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима

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Бывший директор филиала АО «НЭСК-электросети» обвинялся в коммерческом подкупе и в применении насилия в отношении представителя власти.

Было установлено, что в Крымском районе в начале 2018 года предприниматель решил приобрести производственную базу. Тогда же сотрудники филиала АО «НЭСК-электросети» установили факт безучетного потребления электроэнергии на этом объекте. Из-за этого появилась большая задолженность.

Предприниматель обратился к директору филиала АО «НЭСК-электросети». Тогда глава организации предложил ему уменьшить сумму задолженности до 1 миллиона рублей, потребовав взамен также 1 миллион рублей.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Он передал мужчине требуемую сумму. После этого директора попытались задержать правоохранители. Он не подчинился их требованиям, а продолжил движение на авто, зацепив при этом сотрудника полиции.

- Решением суда он проведет в тюрьме 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU