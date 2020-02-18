2020-02-18T12:06:30+03:00
Происшествия

На Кубани на пять лет осудили бывшего директора филиала АО «НЭСК-электросети»

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Кубани на пять лет осудили бывшего директора филиала АО «НЭСК-электросети»На Кубани на пять лет осудили бывшего директора филиала АО «НЭСК-электросети»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Бывший директор филиала АО «НЭСК-электросети» обвинялся в коммерческом подкупе и в применении насилия в отношении представителя власти.

Было установлено, что в Крымском районе в начале 2018 года предприниматель решил приобрести производственную базу. Тогда же сотрудники филиала АО «НЭСК-электросети» установили факт безучетного потребления электроэнергии на этом объекте. Из-за этого появилась большая задолженность.

Предприниматель обратился к директору филиала АО «НЭСК-электросети». Тогда глава организации предложил ему уменьшить сумму задолженности до 1 миллиона рублей, потребовав взамен также 1 миллион рублей.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Он передал мужчине требуемую сумму. После этого директора попытались задержать правоохранители. Он не подчинился их требованиям, а продолжил движение на авто, зацепив при этом сотрудника полиции.

- Решением суда он проведет в тюрьме 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре пройдет выставка «По материкам и странам»
На Кубани задержали серийного вора, который находился под административным надзором
В Крымском районе на ремонт четырех памятников военной истории выделили 2,2 миллиона рублей
Кубанские спортсменки завоевали шесть наград на соревнованиях по джиу-джитсу
В Сочи бывшим военным помогут с работой
В Тихорецком районе водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста
Мэрия Краснодара: отреставрировать планируем не только Дом купца Лихацкого, но и весь квартал
Из-за тумана в аэропортах Минвод и Ростова-на-Дону в Краснодаре вынужденно приземлились три самолета
Автомобиль в Сочи свалился в овраг, водитель погиб
На Кубани на пять лет осудили бывшего директора филиала АО «НЭСК-электросети»
На Кубани ко Дню защитника Отечества проходят ярмарки вакансий
Почта России ищет на Кубани родственников подводников, погибших в годы ВОВ
Сочи помогает китайскому Чэнду медицинскими масками
Старым верным способом: на регулировку движения в Сочи выходят сотрудники ДПС
За пьяный дебош на борту авиарейса Санкт-Петербург – Сочи девушку оштрафовали на 1 тысячу рублей
Виталий Фридзон направит выигранные на МВЗ деньги на благотворительность
В Краснодарском крае следователи проводят проверки по фактам гибели людей в пожарах
На Кубани осудили сбытчика наркотиков и его пособника
В Сочи пожарные тренировались в тушении районной администрации
В Краснодаре в выставочном зале откроют проект «Другими глазами» и выставку «Люди Земли»
В Ушаковке впервые прошел Новороссийский Сретенский бал
Кубанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
В Темрюкском районе столкнулись две машины
В Сочи в 2020 году в эксплуатацию введут 37 долгостроев
«Атамань» откроет новый сезон Масленицей
В Краснодаре на двух участках временно отключат светофоры
Больницам Кубани выделили компьютеры
Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи