Автомобиль в Сочи свалился в овраг, водитель погиб

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:54:52+03:00

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Автокатастрофа произошла в ночь на 18 февраля. По предварительным данным ОГИБДД по Сочи , 31-летний мужчина находился за рулем автомобиля «KIA Rio», в котором ехал по трассе в сторону пропускного пункта на границе с Абхазией.

Рядом с селом Веселым автомобиль вдруг резко свернул и врезался в металлическое ограждение на обочине дороги.

В результате мощного удара о препятствие водителя машины выбросило из салона. Сам неуправляемый уже автомобиль при этом продолжил движение, съехал в овраг и перевернулся на крышу.

- От полученных тяжелых травм водитель иномарки погиб на месте, пассажиров в салоне не было,- рассказали "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU