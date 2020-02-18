В Сочи бывшим военным помогут с работой

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Главная цель ярмарки под названием "Служба занятости – защитникам Отечества" – помощь с трудоустройством сочинцам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

В районах курорта мероприятие пройдет с 19 по 21 февраля. Для жителей Адлерского района ярмарка вакансий пройдет 19 февраля с 13:00 по 15:00 по адресу: ул. Свердлова, 55/3. В Центральном районе она состоится 20 февраля с 13:00 по 15:00 по адресу: ул. Навагинская, 7. На следующий день, 21 февраля с 10:00 по 12:00, ярмарка вакансий начнется в МБУК города Сочи «Лазаревская централизованная библиотечная система» по адресу: ул. Победы, д. 62.

На ярмарке вакансий предусмотрена и обширная деловая программа: круглые столы с обсуждением актуальных вопросов трудоустройства, консультации по организации собственного дела, охране труда, семинары и тренинги.

-Участники смогут узнать о возможностях обучения, переобучения, повышения квалификации, пройти первичные собеседования с работодателями. В ярмарках вакансий примут участие работодатели всех форм собственности,- рассказали "КП -Кубань" в региональном министерстве труда и социального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU