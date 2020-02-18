Кубанские спортсменки завоевали шесть наград на соревнованиях по джиу-джитсу

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:40:49+03:00

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В Санкт-Петербурге состоялись чемпионат и первенство России по джиу-джитсу. Участие в турнирах приняли более 1000 спортсменов. Кубань на соревнованиях представляли 10 человек.

- По итогам выступлений они завоевали 2 «золота», «серебро» и 3 «бронзы». Отличились сочинки Ольга и Мария Авдеевы, Екатерина Поликашина, Анастасия Ечевская, а также Дарья Стенина и Дарья Балачий из Тбилисского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

Эти соревнования были отборочными. По их итогам тренерский штаб сформирует национальные сборные для выступлений на континентальном первенстве, а также на первенстве мира, которое примет Абу–Даби в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU