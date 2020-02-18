2020-02-18T15:23:42+03:00
Спорт

«Краснодар» начал продажи билетов на первый матч весенней части сезона

Их стоимость варьируется от 250 до 3 000 рублей
Евгения СОРОКА
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В воскресенье, 1 марта, на стадионе ФК «Краснодар» состоится первая встреча «быков» после зимнего перерыва. Горожане сыграют с «Уфой». Начало в 16:00.

- Билеты на матч можно приобрести уже сейчас, - сообщают в пресс-службе ФК «Краснодар». - Продажи стартовали в кассах стадиона и онлайн в личном кабинете.

Стоимость билетов варьируется от 250 рублей до трех тысяч. Все зависит от места. Самый бюджетный - фанатский сектор. Билеты категории стандарт обойдутся до 1000 рублей, бизнес - от 1200 до 3000 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Кассы стадиона работают с 09:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 - по выходным. По паспорту можно купить до двух билетов. Однако обладатели абонементов или специальных карт болельщика могут приобрести до трех билетов.

Если у вас есть вопросы по покупке абонементов и билетов, звоните по телефону: 8(861) 210-89-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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