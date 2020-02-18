В Крымском районе на ремонт четырех памятников военной истории выделили 2,2 миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:30:56+03:00

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Реконструкция мемориальных комплексов ведется в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В Крымском районе на ремонт четырех памятников военной истории было выделено 2,2 миллиона рублей.

- В Крымске благоустроили место захоронения 334 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Здесь покрасили фасад и ограждение памятника, облицевали постамент гранитом, уложили брусчатую плитку, установили мемориальную табличку и фонари, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В хуторе Безводный обновили мемориал памяти 70 погибших советских воинов. С момента установки памятника ремонт производился только силами администрации и жителями хутора. На прилегающей территории постелили тротуарную плитку, установили мемориальный знак, скамейки и урны.

Также привели в порядок объекты в селе Мерчанское и хуторе Ястребовский.

ИСТОЧНИК KP.RU