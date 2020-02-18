Инцидент в Туапсе, где девушка ранила ножом мужчину, проверят в СК России
Следственный комитет России проверит информацию о попытке изнасилования над девушкой в Туапсе, на которую предполагаемый насильник подавал в суд. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование резонансного преступления.
18-летняя девушка Даша, мечтающая стать художницей, приехала в приморский городок Туапсе всего-то на пару дней. А уехала отсюда уголовницей. Поздним вечером по дороге из магазина в хостел на девушку напал пьяный мужчина. Он обхватил ее обеими руками, начал лапать. Даша сумела вытащить из сумки ножик для грифельных карандашей и нанести насильнику несколько ударов. Не сильных, с мужчиной все в порядке, раны ему зашили и отпустили домой. Однако полиция приехала за ней, а не за нападавшим.
На Дарью завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие длилось полтора года, но в итоге обвинения с девушки сняли, состава преступления не нашли.
Тем не менее на дело обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.
- В отношении нападавшего, который, по словам девушки, пытался ее изнасиловать, проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU