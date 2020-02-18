Инцидент в Туапсе, где девушка ранила ножом мужчину, проверят в СК России

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:03:55+03:00

Правоохранители выяснят, действительно ли нападавший пытался ее изнасиловать

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Следственный комитет России проверит информацию о попытке изнасилования над девушкой в Туапсе, на которую предполагаемый насильник подавал в суд. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование резонансного преступления.

18-летняя девушка Даша, мечтающая стать художницей, приехала в приморский городок Туапсе всего-то на пару дней. А уехала отсюда уголовницей. Поздним вечером по дороге из магазина в хостел на девушку напал пьяный мужчина. Он обхватил ее обеими руками, начал лапать. Даша сумела вытащить из сумки ножик для грифельных карандашей и нанести насильнику несколько ударов. Не сильных, с мужчиной все в порядке, раны ему зашили и отпустили домой. Однако полиция приехала за ней, а не за нападавшим.

На Дарью завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие длилось полтора года, но в итоге обвинения с девушки сняли, состава преступления не нашли.

Тем не менее на дело обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

- В отношении нападавшего, который, по словам девушки, пытался ее изнасиловать, проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU