На Кубани задержали серийного вора, который находился под административным надзором
В Темрюкском районе полицейские остановили пьяного мужчину. Это подтвердило медицинское освидетельствование.
Также было установлено, что 42-летний житель станицы Голубицкой разыскивается правоохранительными органами за уклонение от административного надзора. А еще он был причастен к совершению шести краж из торговых точек, кафе, с территории местной базы отдыха.
Мужчина в течение месяца забирал себе чужие телефоны, строительные инструменты. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 100 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 и частью 1 статьи 314.1 УК РФ (Кража и Уклонение от административного надзора ). Ему грозит до десяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU