18 Февр. 2020 2020-02-18T13:37:33+03:00

На Кубани задержали серийного вора, который находился под административным надзором Фото: Архив "КП"

Он причинил потерпевшим ущерб в размере 100 тысяч рублей

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В Темрюкском районе полицейские остановили пьяного мужчину. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

Также было установлено, что 42-летний житель станицы Голубицкой разыскивается правоохранительными органами за уклонение от административного надзора. А еще он был причастен к совершению шести краж из торговых точек, кафе, с территории местной базы отдыха.

Мужчина в течение месяца забирал себе чужие телефоны, строительные инструменты. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 100 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 и частью 1 статьи 314.1 УК РФ (Кража и Уклонение от административного надзора ). Ему грозит до десяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU