В Краснодаре пройдет выставка «По материкам и странам»

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:53:22+03:00

Она будет работать с 21 февраля по 12 апреля

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В Краснодар в музее имени Коваленко пройдет выставка «По материкам и странам». В экспозиции представлено свыше 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства отечественных и зарубежных авторов.

Время создания работ варьируется от XVII века до современности, что позволяет показать различные художественные тенденции. Экспозиция разделена на несколько географических зон: многоликая и бескрайняя Россия, строгая Европа, живописный Восток, неизведанная Африка, далекие Америка и Австралия.

- Для посетителей подготовят экскурсии, мастер-классы, лекции и тематические занятия. Выставка будет работать с 21 февраля по 12 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU