Взяла на память: после визита подруги девушка в Сочи лишилась дорогих гаджетов
В Хостинский отдел полиции в Сочи обратилась с заявлением 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что после визита подруги из ее квартиры пропал мобильный телефон «Apple Iphone XS Max» и наручные часы «Apple Watch» на общую сумму 86 тысяч рублей.
Оперативники угрозыска в ходе поисковых мероприятий задержали подозреваемую в краже на одной из улиц города-курорта.
В краже у подруги дорогих гаджетов подозревается 22-летняя приезжая из Петрозаводска, уже успевшая до этого обзавестись судимостью. Похищенные мобильный телефон и "умные часы" оперативники у нее изъяли и вернули владелице.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде,- рассказали "КП-Кубань" в ГУВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU