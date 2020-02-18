2020-02-18T14:06:48+03:00
Общество

Взяла на память: после визита подруги девушка в Сочи лишилась дорогих гаджетов

Оперативники угрозыска сумели задержать похитительницу
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В Хостинский отдел полиции в Сочи обратилась с заявлением 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что после визита подруги из ее квартиры пропал мобильный телефон «Apple Iphone XS Max» и наручные часы «Apple Watch» на общую сумму 86 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска в ходе поисковых мероприятий задержали подозреваемую в краже на одной из улиц города-курорта.

В краже у подруги дорогих гаджетов подозревается 22-летняя приезжая из Петрозаводска, уже успевшая до этого обзавестись судимостью. Похищенные мобильный телефон и "умные часы" оперативники у нее изъяли и вернули владелице.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде,- рассказали "КП-Кубань" в ГУВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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