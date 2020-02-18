2020-02-18T14:42:36+03:00
Происшествия

На Кубани на мужчину, который после ссоры разрубил паспорт любовницы, завели дело

Ему грозит до одного года ограничения свободы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Светлана ВАЛИУЛИНАФото: Светлана ВАЛИУЛИНА
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Все произошло в станице Фастовецкой Тихорецкого района. Именно сюда в гости к родне приехал 25-летний житель Архангельской области. На выходных он познакомился с 41-летней односельчанкой - вместе они занимались временными подработками.

Получив зарплату на руки, женщина отдала свой паспорт знакомому, который положил документ в портмоне. Уже дома сожительница попросила его помощи по хозяйству - надо было нарубить дрова. Но то ли мужчина был не в духе, то ли не хотел работать - с любовнице он в пух и прах рассорился.

- Тем не менее мужчина вышел во двор и начал рубить дрова. В это время к нему подошла дочь женщины и попросила отдать паспорт матери, - рассказывают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Тихорецкому району. - Но тот ответил отказом.

А затем мужчина достал паспорт сожительницы и разрубил его пополам топором.

На 25-летнего ранее судимого жителя Архангельской области завели уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

Мужчине грозит до одного года ограничения свободы.

- Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют «КП» - Кубань» правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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