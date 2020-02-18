В Сочи ДТП в тоннеле вызвало огромную пробку
Сведений о пострадавших в аварии пока нет
Фото ВК "ЧП Сочи"
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Днем 18 февраля в Хостинском тоннеле на трассе Сочи-Адлер произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и ВАЗ 2112.
На фото с места происшествия запечатлена иномарка, стоящая поперек проезжей части тоннеля. Дорога усеяна обломками автомобилей.
Данных о пострадавших в результате ДТП пока не поступало.
На трассе в сторону Адлера возникла огромная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU