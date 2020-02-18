2020-02-18T17:29:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор : случаев заболевания гриппом и ОРВИ в Сочи меньше, чем в 2019 году

Специалисты пока не видят особых причин для беспокойства о возможности эпидемий
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Роспотребнадзор РФФото Роспотребнадзор РФ
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Специалисты сочинского отделения Роспотребнадзора утверждают , что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году пока не превышен, несмотря на сезонный рост числа случаев выявления болезней.

По данным ведомства, заболевших гриппом и ОРВИ в Сочи в 2020 году даже меньше, чем в прошлом.

Так, в феврале 2019 года в неделю регистрировали около 700 человек с диагнозом ОРВИ, а с гриппом еженедельно-по 35-40. В текущем году эти показатели равны 500 и 25-ти соответственно.

В Сочи не выявлено ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, однако специалисты Роспотребнадзора говорят, что полностью готовы, в случае необходимости, ей противостоять.

-У нас разработан план, который мы обновляем ежегодно, разработаны все мероприятия. Если вдруг что-то случится и произойдет какой-то завоз, у нас все мероприятия отработаны по полной программе, — рассказала "КП - Кубань" главный специалист-эксперт отделения Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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