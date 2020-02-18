ВТБ Капитал Инвестиции удвоил количество клиентов

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:00:46+03:00

Клиентская база ВТБ Капитал Инвестиции в 2019 г. выросла в два раза, до 715,6 тысячи человек

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Активы под управлением возросли на треть, до 2 трлн рублей. Клиентские средства физлиц при этом увеличились на 58%, до 922 млрд рублей. Такие итоги представил на заседании Консультационного совета акционеров ВТБ Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ВТБ. Он также рассказал о планах по дальнейшему развитию направления и соответствующих технологий в периметре банковской группы.

Доходы розничного брокера ВТБ выросли на 41%, до 6,2 млрд рублей. В полтора раза были увеличены доходы всего бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, до 11,3 млрд рублей. Брокер ВТБ был признан лучшей компанией сегмента в 2019 г. на конкурсе элита финансового рынка НАУФОР. 94% брокерских счетов за прошлый год было открыто онлайн. Флагманский цифровой продукт ВТБ Капитал Инвестиции – ВТБ Мои Инвестиции – в 2019 г. активно развивался. Каждый день через него совершается более 80 тысяч сделок. Общее число активных пользователей за 2019 г. выросло в 6 раз – до 200 тысяч человек. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 млрд рублей.

По итогам 2019 г. ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка.

- В 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции не планирует снижать темпы роста. Мы намерены оставаться лидерами рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов и нашим позициям. Будем дальше совершенствовать свои продуктовые предложения. В частности, расширим линейку биржевых фондов, которые сейчас активно набирают популярность у клиентов. Будем совершенствовать «ВТБ Мои Инвестиции», а также работать над предоставлением прямого упрощенного доступа к инвестиционным инструментам в ВТБ-Онлайн, - отметил Владимир Потапов.