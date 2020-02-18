2020-02-18T18:25:28+03:00
Здоровье

В Джубге появится новый офис врача общей практики

Амбулаторию создадут на базе терапевтического отделения Туапсинской ЦРБ №2
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Жители пожаловались в администрацию края, что нет возможности проходить полноценное обследование и лечение в Джубге. Пациенты, которые нуждаются в комплексном обследовании и лечении, направляются в стационары ближайшего поселка Новомихайловский.

- Офис врача общей практики разместят в здании терапевтического отделения. Проектно-сметная документация уже готовится. Для организации работы офиса за счет краевых средств будет закуплено новое оборудование, в том числе диагностическое, увеличится количество медработников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей построят современную поликлинику. В прошлом году власти говорили, что начать работы по достройке заброшенного здания планируется уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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