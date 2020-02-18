В президентском кадетском училище Краснодара отметили День защитника Отечества

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:42:01+03:00

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На торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, в Краснодарском президентском кадетском училище собралось около 900 воспитанников. С наступающим праздником их поздравили представители городской администрации.

- Мероприятие провел начальник училища Геннадий Барковский. В нем также приняли участие Герой России, Почетный гражданин Краснодара Виктор Казанцев Герой России, председатель комитета Законодательного Собрания края Евгений Шендрик, заместитель председателя городской Думы Краснодара Владимир Недилько, ветераны Вооружённых Сил, кадеты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Краснодарское президентское кадетское открыто 1 сентября 2012 года. Сейчас в нем обучаются более 880 кадетов из разных уголков страны. 393 кадета – коренные жители Краснодара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре 20 февраля будет проходить краевое мероприятия в честь Дня защитника Отечества. В связи с этим временно ограничат движение транспорта в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU