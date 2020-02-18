Почта России сообщила о режиме работы в праздничные дни

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:07:33+03:00

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23 февраля и 8 марта отделения почтовой связи в Краснодарском крае работать не будут. Также в эти дни не будут доставлять почтовые отправления, периодические печатные издания. Накануне праздников, 22 февраля и 7 марта, почтовые отделения региона будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. На следующие дни после праздников - 24 февраля, 9 марта отделения окажут услуги клиентам по графику воскресенья.

- Доставка пенсий и пособий в праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Почты России.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в официальном мобильном приложении Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU