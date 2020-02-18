2020-02-18T19:25:27+03:00
Общество

В Туапсинском районе уволили чиновников за сокрытие доходов

Проверку провела прокуратура
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС, архивФото: Антон Новодережкин/ТАСС, архив
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В администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района прокуратура провела проверку. Выяснилось, что в декларациях о доходах начальник отдела финансирования и ведущие специалисты отдела имущественных отношений и отдела по социальным вопросам указали ложные сведения. Они сокрыли свой дополнительный заработок и данные об имуществе супругов.

- По результатам проведенной проверки за нарушения антикоррупционного законодательства работники администрации Джубгского городского поселения уволены с муниципальной службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в ведомстве добавили, что похожие нарушения выявлены в «Централизованной бухгалтерии Джубгского городского поселения». Там при приеме на работу начальник казенного учреждения указал ложные сведения в декларации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов. Прокуратура выявила случаи указания недостоверных сведений о площадях земельных участков и зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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