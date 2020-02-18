Все центральные пляжи Геленджика оборудуют пандусами

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:09:35+03:00

Оборудование для маломобильных граждан появится к началу курортного сезона

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В Геленджике в преддверии курортного сезона власти проверяют комфортабельность инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми.

- Пляжи города-курорта оборудуют специальными раздевалками с поручнями и увеличенной площадью, пандусами и настилами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В пресс-службе Геленджика отметили, что представители управлений курортами, ЖКХ и социальной защиты уже проинспектировали три пляжа на предмет качественных, а самое главное, соответствующих требованиям и нормам, улучшений. После проверки сообщили, что новое оборудование гарантированно установят на пляжах «2К19», «Дельфин» и Центральном пляже села Дивноморское.

Стоит отметить, что в прошлом году в Геленджике появились специальные плавучие коляски.

ИСТОЧНИК KP.RU