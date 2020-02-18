Более 600 тысяч жителей Кубани проголосовали за зеленые зоны для благоустройства

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:45:57+03:00

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В Краснодарском крае проводилось рейтинговое голосование в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

– Для проведения голосования было открыто 327 участков, к работе которых привлечено 2520 человек, в том числе 1112 волонтеров. Жители выбирали из 170 объектов благоустройства общественных территорий. В голосовании приняли участие 601 563 человека, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре закрылись пункты голосования по выбору зеленых зон для благоустройства. Рейтинговое голосование проходило в 57 пунктах, расположенных во всех районах города и в пригороде. Голосование проходило по опросным листам — в каждом был указан перечень из 14 зеленых зон, расположенных в разных частях города. Итоги рейтингового голосования подведут 18 февраля на заседании муниципальной общественной комиссии.

С предварительными эскизами зелёных зон можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU