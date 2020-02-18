Министерство финансов Кубани выплатило по облигациям более 387 млн рублей
В феврале этого года министерство финансов региона произвело две крупных выплаты. Первая - 1-й купонный доход в сумме 173,3 млн рублей. А второй - 10-й купонный доход в сумме 214,4 млн рублей.
- В 2017 и 2019 году было выпущено по 10 млн государственных облигаций. Срок их обращения 7 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства финансов Краснодарского края.
Также в ведомстве добавили, что облигационные займы – это эффективный инструмент долговой политики, который позволяет оптимизировать стоимость и удлинить сроки заимствований, а также снизить риски рефинансирования долга.
Ранее «Комсомолка» сообщала, какую прибыль приносят государственные облигации в России. И почему ими интересуются даже иностранцы.
ИСТОЧНИК KP.RU