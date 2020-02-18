2020-02-18T23:40:44+03:00
Общество

Министерство финансов Кубани выплатило по облигациям более 387 млн рублей

Об этом сообщили представители ведомства
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: cryptowikipedia.ruФото: cryptowikipedia.ru
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В феврале этого года министерство финансов региона произвело две крупных выплаты. Первая - 1-й купонный доход в сумме 173,3 млн рублей. А второй - 10-й купонный доход в сумме 214,4 млн рублей.

- В 2017 и 2019 году было выпущено по 10 млн государственных облигаций. Срок их обращения 7 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства финансов Краснодарского края.

Также в ведомстве добавили, что облигационные займы – это эффективный инструмент долговой политики, который позволяет оптимизировать стоимость и удлинить сроки заимствований, а также снизить риски рефинансирования долга.

Ранее «Комсомолка» сообщала, какую прибыль приносят государственные облигации в России. И почему ими интересуются даже иностранцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Министерство финансов Кубани выплатило по облигациям более 387 млн рублей
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