2020-02-19T07:32:44+03:00
Звезды

В Сочи откроется выставка живописи и графики «История любви старинной»

Будет представлено около 40 работ
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи в музее Николая Островского 21 февраля в 15:00 откроется выставка «История любви старинной». Художники Ольга Жоржия и Валерий Михайлов представят порядка 40 работ, выполненных в смешанных техниках: от масла и акварели, до пера и шариковой ручки.

- Главной темой картин станут сказочные женские образы. Также в экспозиции будут преобладать пейзажи, изображения птиц и зарисовки средневековой архитектуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Выставка «История любви старинной» продлится до 21 марта, - сообщает пресс-служба литературно-мемориального музея Н. Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24