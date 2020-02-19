В Сочи откроется выставка живописи и графики «История любви старинной»

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:32:44+03:00

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В Сочи в музее Николая Островского 21 февраля в 15:00 откроется выставка «История любви старинной». Художники Ольга Жоржия и Валерий Михайлов представят порядка 40 работ, выполненных в смешанных техниках: от масла и акварели, до пера и шариковой ручки.

- Главной темой картин станут сказочные женские образы. Также в экспозиции будут преобладать пейзажи, изображения птиц и зарисовки средневековой архитектуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Выставка «История любви старинной» продлится до 21 марта, - сообщает пресс-служба литературно-мемориального музея Н. Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU