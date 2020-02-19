Сочинский нацпарк вошел в пятерку самых посещаемых природных территорий России

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:40:02+03:00

В 2019 году здесь побывали более 1 миллиона человек

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Сочинский национальный парк занял второе место в рейтинге самых посещаемых особо охраняемых природных территорий в России. За прошлый год там побывали более 1 миллиона человек. Данные приведены на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

- В пятерку самых посещаемых природных «жемчужин» России вошли национальные парки Кисловодский, Сочинский, Красноярские столбы, Куршская коса и Русский север, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Основная часть показателей приходится на внутренний туризм. Доля иностранных граждан, посетивших заповедники и нацпарки в 2018 и в 2019 годах, составила лишь 3 процента.

На территории Сочинского нацпарка расположены 14 рекреационных объектов. Согласно статистике 2019 года, самый популярный из них - парк «Дендрарий», на втором месте - башня на горе Ахун и «33 водопада».

ИСТОЧНИК KP.RU