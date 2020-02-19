На Кубани парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить 80-летнюю старушку

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:33:58+03:00

Но он не нашел у нее ничего ценного и скрылся

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В дежурную часть Выселковского района обратилась местная жительница. В дом к ее 80-летней родственнице ворвался неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги. Не найдя ничего ценного, злоумышленник скрылся.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и установили, что молодой человек, попал в здание, сорвав замок на входной двери. Ранее судимого 20-летнего жителя соседнего района задержали по горячим следам.

- У него нашли пистолет, который, по заключению баллистической экспертизы, является пневматическим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Рабой). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU