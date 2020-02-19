Сочи оказался в числе лидеров роста цен на новостройки

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:49:11+03:00

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Специалисты федерального портала недвижимости "Мир квартир" проанализировали изменение стоимости жилья в новостройках за период с 2014 года. Анализ показал существенный рост стоимости первичного жилья по стране в целом.

Однако, несколько городов показали буквально рекордные темпы роста. В первой пятерке , в частности , оказались Сочи и Краснодар, где квадратный метр в новостройках стал дороже в среднем на 38%.

- Это закономерный процесс. Рост цен на новое жилье обусловлен как снижением ипотечных ставок, так и переходом застройщиков на проектное финансирование, что уже само по себе прибавляет к себестоимости от 6 до 15 %,- рассказал "КП-Кубань" гендиректор портала Павел Луценко.

ИСТОЧНИК KP.RU