В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей возведут школу на 1550 мест

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:01:54+03:00

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В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей по улице Автолюбителей, 2/1 появится новая школа на 1550 мест. Ученики сядут за парты уже в 2022 году.

Новую большую школу на 1550 мест в одну смену строит подрядная организация ЗАО «ОБД». Площадка обнесена забором, установлен паспорт объекта. Рабочие начали формировать котлован под будущее здание.

- Школа будет состоять из шести блоков, высота корпусов -3 этажа. Здесь сделают актовый зал, столовую, три спортзала и зал для занятий гимнастикой. На территории учреждения появится спортивное ядро, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в ближайшие два-три года в микрорайоне Гидростроителей планируют построить 5 детсадов и две школы. В целом в социальную инфраструктуру микрорайона вложат более 2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU