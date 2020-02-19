Вор в Сочи ловко вытащил ноутбук из кофейни, но попал в объектив камеры

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:12:14+03:00

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Происшествие в Сочи лишний раз доказывает, как опасна беспечность и излишняя доверчивость. Накануне в Адлере, на улице Ленина, 10 , молодой человек в полпервого ночи совершенно беспрепятственно-просто отодвинув стекло незапертого окна уличной кофейни, проник внутрь.

Сделал он это не из любви к кофе, а с четко определенной целью. Злоумышленник похитил ноутбук " ASUS" , находившийся за стойкой , и скрылся. Скорее всего, объект кражи парень присмотрел заранее, и просто ждал удобного момента, чтобы поживиться.

Как это нередко бывает в подобных случаях, похититель не учел весьма простого обстоятельства- прямо перед ним в павильоне находилась камера, которая и запечатлела действия вора и его внешность. Вряд ли полиции, учитывая эти данные, составит больших трудов и времени его найти.

ИСТОЧНИК KP.RU