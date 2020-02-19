На Кубани женщина до смерти забила металлическим костылем сожителя-изменника

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:17:44+03:00

Она застала его в кровати с другой женщиной

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Следственным отделом Усть-Лабинского района 56-летняя женщина обвиняется в причинении телесных повреждений 66-летнему сожителю, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Инцидент произошел в доме на улице Пушкина в станице Кирпильской днем 4 февраля. Женщина была в гостях у соседки. Вернувшись домой, она застала своего сожителя в кровати с их общей знакомой.

Мужчина и женщина стали выяснять отношения. В ходе конфликта обвиняемая несколько раз ударила потерпевшего по голове металлическим костылем.

Скорую мужчина вызвал лишь через несколько дней после инцидента, 6 февраля. Но к их приезду он скончался в результате причиненной ему травмы головы.

- Женщина находится под стражей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU