В Краснодаре меняют схемы размещения светофорного оборудования

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:02:56+03:00

19 февраля временно отключили технику на двух участках

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В краевой столице продолжают менять схемы размещения светофорного оборудования. В среду, 19 февраля, в 10:00 отключили электронные регулировщики на пересечении Промышленной и Янковского, а также Промышленной и Леваневского.

- Работы по замене ведет эксплуатирующая организация - государственное унитарное предприятие Краснодарского края СМЭУ. Светофоры планируют включить после 15:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Потоки на перекрестках регулируют сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства. По мере необходимости подключат инспекторов отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU