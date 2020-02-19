19 Февр. 2020 2020-02-19T11:22:15+03:00

В Армавире мужчина в медицинской маске напал на продавщицу и украл из кассы 17 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Его удалось найти по номерам авто, на котором он скрылся с места происшествия

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В полицию Армавира обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что в здание вошел неизвестный мужчина в медицинской маске и потребовал выдать все деньги. Похитив из кассы 17 тысяч рублей, злоумышленник уехал на автомобиле ВАЗ-2112 черного цвета.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца машины. Мужчина рассказал, что продал автомобиль 27-летнему жителю Краснодара. Злоумышленника задержали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его могут посадить в тюрьму на четыре года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, вор в Сочи ловко вытащил ноутбук из кофейни, но попал в объектив камеры. Полиция уже ищет злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU