На Кубани пройдет фестиваль-конкурс «Молодой киновек»

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:26:22+03:00

В этом году он посвящен 75-летию Победы в ВОВ

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Фестиваль-конкурс любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек» пройдет в регионе. Его проводит «Кубанькино», учредителем которого является министерство культуры Краснодарского края.

- В конкурсе могут попробовать свои силы профессиональные кино-, теле- и медиастудии, любительские объединения, киноклубы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Творческие работы будут приниматься по 26 темам, касающимся ВОВ. Среди них «Летопись Великой Победы», «Дети и внуки Победы», «Бессмертный полк – память поколений», «Мой дед – ветеран», «Подвиг во имя мира», «Войною опаленная Кубань» и другие.

- По итогам мероприятия определят обладателя Гран-при, а также победителей в более чем 10 номинациях. Заявки и кинокартины принимаются до 14 августа в «Кубанькино».

ИСТОЧНИК KP.RU