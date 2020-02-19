Сочи и Ухту свяжут регулярные авиарейсы
Полеты будут выполняться на отечественных самолетах
Фото МКУ "Агентство Инком"
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Авиакомпания «Северсталь» 19 февраля сообщила о сроках начала регулярного авиасообщения по маршруту Ухта -Сочи.
Авиарейсы начнут выполнять с 6 июня 2020 года на лайнерах Sukhoi Superjet 100.
Рейсы в Сочи намечено выполнять по субботам.
Согласно предусмотренному расписанию, вылет из Ухты в 12:00, прибытие в Сочи в 15:20. Вылет с курорта в 16:15, прибытие в Республику Коми в 19:40.
-Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет около 13 000 рублей,- говорится в сообщении авиакомпании.
ИСТОЧНИК KP.RU