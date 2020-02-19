На Кубани неизвестные прострелили солнечные батареи, которые следили за уровнем воды в трех реках

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:03:07+03:00

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На пяти реках муниципалитета установлены автоматические гидрологические комплексы. Однако на трех АГК в станицах Гурийской, Пшехской и хуторе Грушевом злоумышленники прострелили солнечные батареи.

Своими действиями неизвестные причинили ущерб собственности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» и оставили без контроля уровень воды в трех реках.

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

Ранее на данных комплексах вскрывали шкафы с установленным оборудованием, чтобы похитить аккумуляторные батареи. Но они не подходят для автомобилей, потому что имеют малый ток отдачи напряжения.

- Если вам что-то известно о похищенном оборудовании или о людях, которые прострелили солнечные батареи, сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Белореченского района по телефонам: 8(86155) 3-31-12; 3-30-36 или 8(918)455-38-57, - сообщает в Instagram отдел ГО и ЧС Белореченска.

ИСТОЧНИК KP.RU