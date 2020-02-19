На Кубани неизвестные прострелили солнечные батареи, которые следили за уровнем воды в трех реках
На пяти реках муниципалитета установлены автоматические гидрологические комплексы. Однако на трех АГК в станицах Гурийской, Пшехской и хуторе Грушевом злоумышленники прострелили солнечные батареи.
Своими действиями неизвестные причинили ущерб собственности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» и оставили без контроля уровень воды в трех реках.
Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk
Ранее на данных комплексах вскрывали шкафы с установленным оборудованием, чтобы похитить аккумуляторные батареи. Но они не подходят для автомобилей, потому что имеют малый ток отдачи напряжения.
- Если вам что-то известно о похищенном оборудовании или о людях, которые прострелили солнечные батареи, сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Белореченского района по телефонам: 8(86155) 3-31-12; 3-30-36 или 8(918)455-38-57, - сообщает в Instagram отдел ГО и ЧС Белореченска.
ИСТОЧНИК KP.RU