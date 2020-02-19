Прокуратура обнаружила в Сочи "блуждающий" земельный участок в тысячу квадратных метров

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:11:57+03:00

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Прокуратура Лазаревского района города Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в крупном мошенничестве с муниципальной землей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. В поселке Лоо торговые павильоны, в нарушение всех правил, появились прямо в сквере, рядом с детской площадкой.

Как считают следователи, с 2012 по 2016 годы мужчина обманным путем завладел муниципальным земельным участком площадью 1 тысяча кв. м. в Лоо.

При этом границы земельного участка были незаконно изменены, и в результате оказались перенесенными на целых 8 километров, в более экономически привлекательное место.

-В результате указанных действий муниципальному образованию город Сочи причинен ущерб на общую сумму более 7,5 млн рублей,- рассказали "КП-Кубань" в прокуратуре региона.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 млн рублей, а также ограничения свободы до 2 лет либо без таковых.

ИСТОЧНИК KP.RU