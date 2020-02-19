В Северском районе задержали участкового, из-за которого в аварии погибла женщина

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:22:16+03:00

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30-летний участковый уполномоченный отдела МВД России по Северскому району подозревается в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней женщины (ч.3 ст.264 УК РФ).

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла в ночь на 16 февраля. Мужчина ехал на «БМВ» по улице Мира в поселке Ильском. По версии следствия, он был пьян, превысил скорость и выехал на встречку. Здесь он лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Рено» через несколько часов скончалась в больнице. 2-летний ребенок погибшей проходит лечение в медучреждении.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Мужчина находится под стражей. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU