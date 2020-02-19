В Северском районе задержали участкового, из-за которого в аварии погибла женщина
30-летний участковый уполномоченный отдела МВД России по Северскому району подозревается в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней женщины (ч.3 ст.264 УК РФ).
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Авария произошла в ночь на 16 февраля. Мужчина ехал на «БМВ» по улице Мира в поселке Ильском. По версии следствия, он был пьян, превысил скорость и выехал на встречку. Здесь он лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой.
В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Рено» через несколько часов скончалась в больнице. 2-летний ребенок погибшей проходит лечение в медучреждении.
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
- Мужчина находится под стражей. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU