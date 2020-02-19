В Сочи пойман серийный похититель госномеров с автомобилей

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:31:20+03:00

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В дежурную часть отдела полиции поселка Блиново Адлерского района Сочи поступило несколько заявлений от местных автовладелиц.

Женщины сообщили о систематических кражах госномеров с их машин. При этом вор оставлял на стеклах автомобилей записки с номером своего телефона. Делал он это отнюдь не из романтических побуждений. Помимо телефона мужчина указывал и свой банковский счет, после перевода на который от 2,5 до 3,5 тысяч рублей обещал вернуть номера хозяевам.

Полицейские изучили видеоматериалы с камер наружного наблюдения на стоянках и смогли разыскать злоумышленника. Им оказался 34- летний приезжий из Московской области, решивший поправить свое материальное положение столь наглым способом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ (Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Ему грозит до 1 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU