2020-02-19T12:42:20+03:00
Происшествия

В Армавире оштрафовали заведующую поликлиникой № 3

Она не ответила на письменное обращение пациента
Александра ПОДУШКО
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В Армавире оштрафовали заведующую поликлиникой № 3В Армавире оштрафовали заведующую поликлиникой № 3Фото: Архив "КП"
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Прокуратура Армавира проверила деятельность поликлиники № 3. Были выявлены нарушения в части несоблюдения сроков рассмотрения обращений граждан.

Житель города направил заведующей запрос. Он рассматривался в течение 30 дней. Однако, несмотря на истечение более 2 месяцев, ответ заявителю не был дан.

В отношении женщины прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушения порядка рассмотрения обращений граждан). Заведующая поликлиникой № 3 была признана судом виновной и ей назначено наказание в виде административного штрафа.

- Права заявителя восстановлены, в его адрес направлен письменный ответ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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