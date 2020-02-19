В Армавире оштрафовали заведующую поликлиникой № 3
Прокуратура Армавира проверила деятельность поликлиники № 3. Были выявлены нарушения в части несоблюдения сроков рассмотрения обращений граждан.
Житель города направил заведующей запрос. Он рассматривался в течение 30 дней. Однако, несмотря на истечение более 2 месяцев, ответ заявителю не был дан.
В отношении женщины прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушения порядка рассмотрения обращений граждан). Заведующая поликлиникой № 3 была признана судом виновной и ей назначено наказание в виде административного штрафа.
- Права заявителя восстановлены, в его адрес направлен письменный ответ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU