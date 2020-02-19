2020-02-19T12:44:49+03:00
Общество

Праздник "Широкая Масленица" от Радио Дача!

1 марта 2020 года, с 12:00, вы сможете весело провести время
Иван ЕГОРОВ
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Приходите на блиныПриходите на блины
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1 марта 2020 года, с 12:00, вы сможете весело провести время в компании Радио Дача и проводить холодную зиму в любом муниципальном парке. Радио Дача гуляет широко!

Праздничное настроение гостям обеспечат масленичные традиционные конкурсы и забавы (бои подушками, прыжки в мешках, перетягивание каната и многое другое), выступления народных коллективов, подарки для детей и их родителей, а также задорные аниматоры!

Ну и какая же масленица без блинов! В этом году Радио Дача испечёт 15 000 блинов, которыми смогут бесплатно угоститься все гости парков "Городской Сад", "Солнечный Остров", "Чистяковская Роща" и "30-летия Победы".

Встретим весну вместе!

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