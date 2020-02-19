На Кубани состоялось краевое первенство по баскетболу среди девушек

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:18:53+03:00

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Недавно завершился финал первенства Краснодарского края по баскетболу среди девушек. Соревнования проходили по круговой системе. Всего участие приняли пять команд из Новороссийска, Краснодара, Тимашевского, Северского и Ейского районов.

Победу одержала команда Ейска, набрав восемь очков. На втором месте - спортсменки из Северского района, а «бронза» - у сборной Тимашевского района.

За четвертое место соревновались команды Краснодара и Новороссийска. Финал для сборной краевой столицы ознаменовался четвертой строчкой.

- Самым полезным игроком была признана Ксения Щербак, которая представляла Ейский район. За четыре игры спортсменка набрала 97 очков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU