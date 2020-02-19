На Кубани состоялось краевое первенство по баскетболу среди девушек
Недавно завершился финал первенства Краснодарского края по баскетболу среди девушек. Соревнования проходили по круговой системе. Всего участие приняли пять команд из Новороссийска, Краснодара, Тимашевского, Северского и Ейского районов.
Победу одержала команда Ейска, набрав восемь очков. На втором месте - спортсменки из Северского района, а «бронза» - у сборной Тимашевского района.
За четвертое место соревновались команды Краснодара и Новороссийска. Финал для сборной краевой столицы ознаменовался четвертой строчкой.
- Самым полезным игроком была признана Ксения Щербак, которая представляла Ейский район. За четыре игры спортсменка набрала 97 очков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU