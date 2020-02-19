19 Февр. 2020 2020-02-19T13:34:27+03:00

В санатории Сочи 12-летняя девочка пыталась покончить с собой из-за неразделенной любви Фото: Архив "КП"

Сейчас угрозы жизни и здоровью школьницы нет

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Инцидент произошел в Сочи в детском санатории для больных туберкулезом «Горный воздух». В правоохранительные органы позвонил главный врач медучреждения и сообщил, что одна из пациенток пыталась покончить с собой.

12-летняя девочка порезала себе левое предплечье бритвенным станком. Ее обнаружили сотрудники санатория, которые оказали ей первую помощь.

- Сейчас угрозы жизни и здоровью школьницы нет. Вот только после инцидента ее направили в психоневрологический диспансер № 3, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что 12-летняя жительница Новороссийска приехала в санаторий около трех недель назад на лечение. Здесь она познакомилась с мальчиком, к которому стала испытывать любовные чувства. К сожалению, они оказались невзаимными, и девочка совершила необдуманный поступок

ИСТОЧНИК KP.RU