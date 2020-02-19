Пригородное сообщение откроется между Анапой и Керчью

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:51:35+03:00

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Регулярное пригородное железнодорожное сообщение свяжет Крым и Краснодарский край. На линии уже с 7 марта будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы. Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания.

- Автобусы свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива, - сообщается на сайте Минтранса РФ.

Из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни транспорт будет ходить три раза в день. В остальные дни – по два раза. Время в пути составит два часа.

Ожидается, что новый маршрут будет востребован как местными жителями, так и туристами. Билеты с 7 марта начнут продавать на сайте перевозчика. Помимо этого их можно будет приобрести в кассах вокзалов или прямо в поезде.

ИСТОЧНИК KP.RU