Пригородное сообщение откроется между Анапой и Керчью
Регулярное пригородное железнодорожное сообщение свяжет Крым и Краснодарский край. На линии уже с 7 марта будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы. Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания.
- Автобусы свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива, - сообщается на сайте Минтранса РФ.
Из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни транспорт будет ходить три раза в день. В остальные дни – по два раза. Время в пути составит два часа.
Ожидается, что новый маршрут будет востребован как местными жителями, так и туристами. Билеты с 7 марта начнут продавать на сайте перевозчика. Помимо этого их можно будет приобрести в кассах вокзалов или прямо в поезде.
ИСТОЧНИК KP.RU