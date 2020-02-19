На трассе Сочи-Адлер иномарка сбила пешехода

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:02:50+03:00

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ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло 18 февраля , в Хостинском районе, неподалеку от остановки "Красный штурм".

- Водитель автомобиля «Хонда» допустил наезд на пешехода, который в свою очередь переходил проезжую часть с остановки на противоположную сторону в не установленном для этого месте, - рассказали "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи. От удара у иномарки разбилось лобовое стекло.

В результате происшествия пешеход получил многочисленные травмы.

С места ДТП он доставлен бригадой "Скорой помощи" в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU