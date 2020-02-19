2020-02-19T14:26:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре прошло очередное заседание по делу детского хирурга

Женщину обвиняют в том, что она была координатором «Открытой России»
Александра ПОДУШКО
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Фото: из личного архива героини публикации.Фото: из личного архива героини публикации.
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Заседание по делу детского хирурга Яны Антоновой прошло во вторник, 18 февраля, в Ленинском суде Краснодара. На нем заслушали показания свидетелей обвинения.

По данным следствия, женщина возглавляла в Краснодаре региональное отделение организации, деятельность которой прокуроры еще в 2017 году признали нежелательной на территории России.

Дело по статье 284.1 УК РФ против Антоновой было возбуждено 9 апреля прошлого года. 21 мая активистке было предъявлено обвинение. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

- Обвинение должно было допросить своего свидетеля. Но вдруг оказалось, что он умер. Несмотря на возражения защиты, суд удовлетворил ходатайство прокурора об оглашении показаний покойного. Их он дал еще на предварительном следствии, - сообщила у себя в соцсетях Антонова.

Как стало известно, в суд приехали и представители нескольких дипмиссий. Антонова настаивает, что не знает, для чего они это делают. Следующее заседание назначено на 12 марта.

Ранее Антонову уже привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП за членство в «Открытой России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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