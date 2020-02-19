Из-за пожара в Сочи эвакуировано 37 жильцов пятиэтажки
В результате возгорания не обошлось без пострадавших
Фото ВК "ЧП Сочи"
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Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома днем 19 февраля произошел на улице Труда в микрорайоне КСМ в Сочи.
Сообщение о пожаре поступило дежурному в 12:43. На место выехали 6 единиц техники и более 20 пожарных. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из дома были эвакуированы 37 жильцов.
Пожарным понадобилось всего 17 минут, чтобы справиться с огнем. Уже к 13.00. пожар был ликвидирован.
- В результате пожара есть один пострадавший. он доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU