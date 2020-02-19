2020-02-19T15:00:36+03:00
Общество

Хуторской сквер, Мариинский и Николаевский бульвары: Краснодарцы выбрали зеленые зоны для благоустройства в 2021-м году

Голосование прошло 16 февраля
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре подвели итоги голосования, которое прошло 16 февраля. Горожане выбирали зеленые зоны, которые благоустроят в 2021-м году. Всего было предложено 15 вариантов, каждый голосовавший мог выбрать пять вариантов.

Первое место занял сквер Хуторской в хуторе имени Ленина, второе – бульвар Мариинский между улицами Октябрьской и Красина, третья строчка у Николаевского бульвара вдоль улицы Автолюбителей – от улицы Трудовой Славы до товарищества «Излучина Кубани».

- Всего в выборе зеленых зон для благоустройства приняли участие десятки тысяч краснодарцев. Благодарю всех, кто пришел на участки, за активность и неравнодушие. Это еще раз доказывает, насколько важна комфортная среда для всех нас, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

А уже в этом году в краевом центре благоустроят вторую очередь Вишняковского сквера, сквер Дмитриевский вдоль Карасунского озера у стадиона «Кубань» и Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне. Кроме того, в Комсомольском микрорайоне обновят бульвар Приозерный.

- Если будет экономия средств и дополнительные возможности в бюджете города, то в Краснодаре дополнительно благоустроят и другие зеленые зоны, за которые проголосовали краснодарцы, - заверил Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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